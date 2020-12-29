بعد زواجه المفاجئ.. محمد عساف يتحدث عن زوجته ومشروع “الحياة”

متابعة بتجـــــــــرد: تحدث النجم الفلسطيني محمد عساف عن أغنية “الحياة”، التي شارك فيها بناء على دعوة من شركة “بلاتينيوم ريكوردز”، مؤكداً أنها “جميلة جدا وتحكي عن الحياة والحب والتسامح في ظل الأجواء التي نعيشها هذه السنة، ومنها جائحة كورونا”.

وأضاف في برنامج MBC Trending أنه تلقى خلال وجوده في لندن اتصالا من المخرج جاد شويري، أخبره فيه عن عمل كليب لأغنية كان قد سجلها في دبي قبل حوالي شهرين أو ثلاثة، وهي عمل جماعي يضم مجموعة ممن شاركوا معه في برنامج “أراب أيدول” في نفس الموسم، مثل أحمد جمال، ويعقوب شاهين، كما سجلت معه أيضا الفنانة حلا الترك.

وتابع: “جاد شرح لي المطلوب، فصورت في لندن خلال فترة الحجر المنزلي، وكان من الصعب إلى حد ما العثور على مكان مناسب للتصوير، لأن الأجواء غائمة وماطرة وباردة أغلب الوقت”.

كذلك عبر النجم الفلسطيني عن سعادته واستقراره وحالة الهدوء التي تعيش فيها بعد الزواج، مشدداً على تقديره لزوجته التي تحملت عمله أثناء قضاء شهر العسل في لندن، قائلا “الله يعطيها الصحة.. متحملاني ومتفهمة كثير جو شغلي”.