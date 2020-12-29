وعد تكشف عن إسمها الحقيقي وسبب تغييره

متابعة بتجـــــــــرد: بصراحتها المعهودة، ردت الفنانة السعودية وعد على أسئلة بعض متابعيها، من خلال خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام.
وأكدت أن اسمها الحقيقي هو حنان بكر يونس، وأوضحت سبب اختيارها لإسم وعد في مشوارها الفني قائلة: “كان فيه فنانة مصرية اسمها حنان.. وحبيت أتميز بوعد”.
كذلك ردت المغنية السعودية على سؤال آخر، يتعلق بالمهنة التي كانت تفضل أن تمارسها في حال لم تكن فنانة، فردّت إنها كانت ترغب بأن تصبح مصممة أزياء.
علماً ان الفنانة السعودية حققت جزء صغير من حلمها من خلال مجموعة من الأزياء التي طرحتها سابقاً وحملت اسم “وعد لاين”.
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