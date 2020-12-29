أماني السويسي تخرج بـ”فوبيا” عن المألوف مع لايف ستايلز ستوديوز

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” عمل غنائي مصوّر جديد للفنانة التونسية أماني سويسي بعنوان “فوبيا” عبر قناة الشركة الرسمية في موقع “يوتيوب”.

تولى إخراج الكليب عادل سرحان، بقصّة خيالية خارجة عن المألوف، حيث تلعب أماني السويسي في أحداث العمل دور امرأة “روبوت”، يتحكّم بها حبيبها كما يشاء، في لوحة غنائية راقصة تحمل جرعة زائدة من الفرح والإيجابية.

وأغنية “فوبيا” باللهجة المصرية من كلمات سيد حسن، وألحان سامر أبو طالب وتوزيع وميكس تميم، تقدّم من خلالها أماني السويسي رسالة إجتماعية، تدعو فيها كل امرأة بأن لا تسمح لشريكها بأن يقيّد حريتها في العيش بالأسلوب الذي ترغب به.

نفيد بالذكر أن الكليب حقق انتشارًا لافتًا في الساعات الماضية وحصد أكثر من ربع مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية لشركة “لايف ستايلز ستوديوز” في موقع “يوتيوب”.

وكانت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” قد أصدرت في الأشهر الماضية عدّة أعمال غنائية لأماني السويسي، نذكر منها كليب “خليك في البيت” الذي دعت من خلاله الناس إلى البقاء في منازلهم مع انتشار فيروس كورونا المستجد وأغنية “صوت الأم” التي أهدتها إلى الأمهات بعيدهن في مارس الماضي.