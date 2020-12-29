"بودي جارد".. ما لا تعرفه عن آخر مسرحيات عادل إمام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينتظر الجمهور العربي عرض مسرحية "بودي جارد" للزعيم عادل إمام التي تم الإعلان عن طرحها عبر منصة "شاهد" قريبا.

وتكتسب مسرحية "بودي جارد" أهمية كبيرة لأسباب عدة منها أنها آخر عمل قدمه الزعيم عادل إمام على خشبة المسرح، كما شهد عرضها أحداثا كثيرة حزينة، وتغير عدد من النجوم المشاركين في بطولتها.



في هذا التقرير تكشف ”الخليج 365” تفاصيل مسرحية "بودي جارد" المقرر عرضها قريبا..

قصة العمل

تدور أحداث المسرحية حول "أدهم" الذي يقدمه عادل إمام، السجين الذي يعقد صفقة مع "سعد"، عزت أبو عوف، رجل الأعمال المسجون ومتهم بسرقة 700 مليون جنيه، بأن يعمل حارسا شخصيا لدى زوجته "عائشة"، شيرين سيف النصر، التي تقع في حب "أدهم"، ويكتشف هذه العلاقة "كاظم" صديق "سعد"، ويبلغه بها، ليكتشف خيانة زوجته، ثم يقوم بتلفيق تهمة لـ"أدهم" بينما يحاول "سعد" الهرب بما سرقه من مال، ولكن "أدهم" يتمكن من إيقافه.

مسرحية "بودي جارد" من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، وعرضت لأول مرة سنة 1999، وهي من بطولة عادل إمام، وشيرين سيف النصر، وسعيد عبدالغني، وعزت أبوعوف، ومحمد أبوداوود وضياء عبدالخالق ومصطفى متولي والفنانة رغدة.





العرض خارج مصر

تم عرض "بودي جارد" في عدد من الدول العربية منها تونس والمغرب والإمارات العربية المتحدة والجزائر وسوريا والبحرين، وفي 2007 عرضت في دولة البحرين.

أسباب توقف العرض

في عام 2010 قرر سمير خفاجي منتج المسرحية إيقاف عرضها بسبب حالة الكساد التي طالت المسرح الخاص في مصر.

ولكن قبل إيقاف العرض تم تصويرها فيديو تمهيدا لعرضها عبر شاشة التليفزيون، وبالفعل حدثت مفاوضات شراء بين التليفزيون المصري وجهة الإنتاج، لكن بسبب المبالغة في السعر من جانب المنتج فشلت المفاوضات ولم يشاهد عشاق الزعيم آخر أعماله المسرحية حتى الآن.

يذكر أن الفنانة شيرين سيف النصر تحملت عبء البطولة أمام عادل إمام في البداية، وبسبب ظروف خاصة قررت الاعتذار بعد عامين من العرض، وجاءت رغدة بديلة لها.

وبعد عام انسحبت رغدة وعادت شيرين سيف النصر، ومن حسن حظها أن العرض تم تصويره بعد عودتها.

وأصيب فريق العمل بحالة من الحزن في قمة نجاح المسرحية، بسبب رحيل مصطفي متولي، أحد أبطالها، وزوج شقيقة عادل إمام، ورشح المخرج رامي إمام الفنان محمد أبوداوود بديلا له.

يذكر أن منصة "شاهد vip" حصلت على حقوق العرض الأول لمسرحية"بودي جارد"، بعد 21 عاما من بدء عرضها عام 1999.

وتُعرض "بودي جارد" للزعيم عادل إمام لأول مرة عبر "شاهد" برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومجموعة قنوات mbc.