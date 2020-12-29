سعر الدولار واليورو في المغرب اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع سعر الدولار واليورو أمام الدرهم المغربي، خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء لدى البنوك.

وحسب قواعد البنك المركزي المغربي، يجري تداول الدرهم المغربي مقابل سلة عملات، يمثل الدولار منها 40% واليورو 60%، في نطاق 5%، أو ما عرف بالتعويم الجزئي للعملة.

وتراجع سعر الدولار لدى البنك المركزي المغربي، إلى 8.52 درهم للشراء و9.90 درهم للبيع، كما انخفض سعر اليورو الأوروبي إلى 10.42 درهم للشراء و12.11 درهم للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 11.56 درهم للشراء و13.44 درهم للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المغربي عند 2.27 درهم للشراء و2.64 درهم للبيع.

وعن سعر الدرهم الإماراتي فقد سجل 2.32 درهم للشراء، و2.69 درهم للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي عند مستوى 27.94 درهم للشراء، و32.45 درهم للبيع.

سداد قرض الصندوق

جدير بالذكر، أن الحكومة المغربية تعهدت بسداد جزء من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 3 مليارات دولار، فورا، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد المغربي تجاوز أسوأ تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد وموجة الجفاف الشديد.

من ناحيته، قال صندوق النقد الدولي في بيان إنه لا حاجة إلى مراقبة أداء اقتصاد المغرب بعد انتهاء تنفيذ برنامج التمويل، بعد إعلان اعتزامه إعادة سداد جزء لم يتحدد من خط الائتمان الذي حصل عليه من صندوق النقد الدولي في أبريل/ نيسان الماضي.

وقالت وزارة المالية المغربية إنها تعتزم سداد حوالي 936 مليون دولار من قرض الصندوق بحلول 8 يناير/ كانون الثاني المقبل، أي قبل انتهاء فترة السماح بنحو 30 شهرا.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة ستسمح "بتخفيف الالتزامات المالية السيادية للمغرب" وسوف تعزز "ثقة" المستثمرين في الاقتصاد المغربي.

الحفاظ على الاحتياطيات



في الوقت نفسه، يتوقع المغرب استمرار احتياطياته من النقد الأجنبي عند مستوياتها الحالية التي تكفي لتغطية وارداته لمدة 7 أشهر على المدى المتوسط.

وقال صندوق النقد إن استقرار تدفق التحويلات المالية للمغاربة العاملين في الخارج وتراجع الواردات ساهم في نمو الاحتياطي النقدي.



ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل.