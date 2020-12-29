إيما روبرتس تنجب طفلها الأول بعد مشاكل في الخصوبة

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"الخليج 365" من بيروت: رحبت الممثلة الأميركية إيما روبرتس وصديقها غاريت هيدلوند بطفلهما الأول ، وإختارا له إسم رودس. بحسب موقع TMZ الذي نشر الخبر نقلاً عن مصادر متعددة أفادت أن روبرتس أنجبت في لوس أنجلوس يوم الأحد ، 27 ديسمبر.

وكانت روبرتس قد أعلنت عن حملها في أغسطس الماضي، وكشفت عن جنس طفلها أيضًا. وفي مقابلة نشرت في نوفمبر مع مجلة كوزموبوليتان ، تحدثت عن رغبتها الطويلة في أن تكون أماً وقضايا الخصوبة. قائلة: "منذ أن كنت صغيرة ، كنت أرغب في إنجاب طفل، وتوسلت لأمي أن تنجب طفلًا آخر. في اليوم الذي أحضرت فيه شقيقتي إلى المنزل من المستشفى ، أتذكر أنني كنت أحملها وأريد أن البسها ثيابها والعب معها.

في السادسة عشرة من عمري ، اعتقدت أنه عندما أبلغ 24 عامًا ، سأكون متزوجة ولدي أطفال.

وعندما بلغ عمري 24 عامًا لم أتمكن من تحقيق ذلك مع إنشغالي بالتمثيل الذي يتطلب السفر الدائم، وساعات عمل طويلة - إنها مهنة لا تؤدي دائمًا إلى الاستقرار بطريقة تقليدية.

وبدأ هاجس الإنجاب في الإلحاح على ذهني عندما علمت ، قبل بضع سنوات ، أنني مصابة بالانتباذ البطاني الرحمي غير المشخص منذ أن كنت مراهقة.

فلطالما كنت أعاني من تقلصات وفترات حيض منهكة ، لدرجة أنني كنت أغيب عن المدرسة ، وفي وقت لاحق ، كنت أضطر إلى إلغاء الاجتماعات.

لقد ذكرت هذا لطبيبي ، الذي لم ينظر في الأمر معتقداً بأنني ربما أكون درامية؟ في أواخر العشرينات من عمري ، كان لدي شعور بأنني بحاجة إلى التحول إلى طبيبة.

كان القرار الأفضل. أجرت الاختبارات وأرسلتني إلى أخصائي. أخيرًا ، كان هناك تأكيد على أنني لم أكن درامية. لكن بحلول ذلك الوقت ، كانت خصوبتي قد تأثرت. قيل لي ، "ربما ينبغي عليك تجميد بيضك أو النظر في خيارات أخرى." قلت ، "أنا أعمل الآن. ليس لدي وقت لتجميد بيضتي ".

لأكون صادقة ، كنت مرعوبة أيضًا من مجرد التفكير في القيام بذلك وإحتمالية أنني لن أتمكن من إنجاب الأطفال ...لكنني جمدت بيضتي في النهاية ، وكانت عملية صعبة.

وأذكر بأنني عندما اكتشفت مشكلة خصوبتي ، شعرت بالذهول. وبأنه وضع مزمن ، وغريب ، شعرت أنني ارتكبت شيئًا خاطئًا. لكنني بدأت بعدها بالانفتاح على نساء أخريات ، وفجأة ، كان هناك عالم جديد من المحادثات حول الانتباذ البطاني الرحمي والعقم والإجهاض والخوف من إنجاب الأطفال.

كنت ممتنة جدًا لمعرفة أنني لست وحدي في هذا الأمر. ولم أفعل أي شيء "خطأ" في نهاية الأمر.

قد يبدو القول مبتذلاً، لكن في اللحظة التي توقفت فيها عن التفكير في الإنجاب ، حملنا. لكن حتى في ذلك الحين ، لم أرغب في رفع آمالي. إذ يمكن أن تسوء الأمور عندما تكونين حاملاً. هذا شيء لا تراه على Instagram.

لذلك احتفظت بالخبر لنفسي ولعائلتي وشريكي ، لا أرغب في وضع خطط كبيرة إذا لم ينجح الأمر.

جعلني هذا الحمل أدرك أن الخطة الوحيدة التي يمكنك اتباعها هي أنه لا توجد خطة".