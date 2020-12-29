شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل "اللى ملوش كبير "بطولة ياسمين عبد العزيز والعوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فجر اليوم الثلاثاء النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى تصوير مسلسلهما "اللى ملوش كبير"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، في منطقة 6 أكتوبر، حيث تجمع المشاهد الأولى بين ياسمين والعوضى وبعض الممثلين الشباب في أحد المولات، ويأتى انطلاق تصوير المسلسل فى وقت مبكر حتى يتثنى لفريق العمل الانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان.

وجاءت القائمة النهائية لأبطال مسلسل "اللى ملوش كبير" كالتالى : ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من الشباب.

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز، قدمت العام الماضى مسلسل "ونحب تانى ليه"، ولاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من كريم فهمى، وشريف منير، وليلى عز العرب، وسوسن بدر، وأخرون، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، ومخرج أول محمد الخبيرى وإنتاج سينرجى.