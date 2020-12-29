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شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة تكشف عن صورة أول لقاء بزوجها الراحل محمود ياسين: نظرة أولى بريئة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة شهيرة ذكريات أول لقاء جمعها بزوجها النجم الراحل محمود ياسين، وشاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، صورة من أول لقاء بينهما، معلقة عليها قائلة: "أول لقاء بيني وبين حبيبى كان أمام الكاميرا فى فيلم صور ممنوعة وكانت النظرة الأولى البريئة لفتاة صغيرة عاشت معها لليوم سنوات طويلة.. وحشتنى"
شهيرة
من ناحية أخري نفت الفنانة رانيا محمود ياسين، الأخبار التى ترددت عن إصابة والدتها الفنانة القديرة شهيرة بفيروس كورونا قائلة في تصريحات لـ"الخليج 365" إن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة ووالدتى بخير لا تعانى من أى أعراض كورونا وتتمتع بصحة جيدة.
شهيرة ومحمود ياسين
وكانت الفنانة شهيرة، قد علقت على تكريم الفنان الراحل محمود ياسين في مهرجان المسرح، قائلة: "محمود ياسين كان يعشق المسرح وعندما حضر من بورسعيد كان يطمح في الوقوف على خشبة المسرح حتى ولو بكلمتين حتي وصل إلى رئاسة المسرح القومي، ولم يكن يتخيل أن تخطفه السينما من المسرح يوما ما".
وأضافت شهيرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، تقديم عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية cbc، أنها تشكر إدارة المهرجان على تكريم الفنان الراحل في انطلاق فعاليات المهرجان، كما أشكر الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وأكملت أن تكريم الفنان الراحل محمود ياسين في المهرجان تكليل لتاريخه الفني.