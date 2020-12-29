شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة تكشف عن صورة أول لقاء بزوجها الراحل محمود ياسين: نظرة أولى بريئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة شهيرة ذكريات أول لقاء جمعها بزوجها النجم الراحل محمود ياسين، وشاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، صورة من أول لقاء بينهما، معلقة عليها قائلة: "أول لقاء بيني وبين حبيبى كان أمام الكاميرا فى فيلم صور ممنوعة وكانت النظرة الأولى البريئة لفتاة صغيرة عاشت معها لليوم سنوات طويلة.. وحشتنى"



شهيرة

من ناحية أخري نفت الفنانة رانيا محمود ياسين، الأخبار التى ترددت عن إصابة والدتها الفنانة القديرة شهيرة بفيروس كورونا قائلة في تصريحات لـ"الخليج 365" إن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة ووالدتى بخير لا تعانى من أى أعراض كورونا وتتمتع بصحة جيدة.



شهيرة ومحمود ياسين