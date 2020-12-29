شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة تامر عاشور تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سمر أبو شقة زوجة الفنان تامر عاشور إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث كتبت عبر حسابها الشخصى بموقع "انستجرام" :"الحمد لله على كل حال ايجابي كورونا يارب تعدي دعواتكم".



سمر ابو شقة

وكانت سمر قد أكدت أنها اتفقت مع تامر على إتمام الطلاق بينهما فى هدوء دون مشاكل، خاصة لوجود ابنتهما "أيام" والتى ستظل رابطا بينهما طوال العمر، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بعد إثارتها الجدل بتصريحاتها الأخيرة "أنا وتامر هنفضل نحترم بعض لأن فى بينا عشرة وفى بينا بنتنا أيام اللى هتفضل رابط بينا طول العمر.. واللى أهم ليا إنها إن شاء الله تكبر متلاقيش أى حاجة تضايقها وتلاقى كل هدوء"

وتابعت "الموضوع لا ترند ولا شو ولا أى حاجة غير حقيقة وحاجة بتحصل كل يوم بس بيحصل اللى حاصل لما يبقى حد مشهور، إحنا آه منفصلين (مش مطلقين) (ولا اطلقنا).. .ومرينا بمشاكل زي أى ناس طبيعية ..اتفقنا أو اختلفنا بتحصل يعني وبغض النظر عن مين غلط ف حق مين وإزاى ..لكن مهما حصل مفيش حد هيقبل أن يحصل تجريح للتانى ف اللي جاى".

وأضافت "أنا رديت على أسئلة الاستورى بعفوية وبطريقتي اللي عمرها ما هتتغير وعادي جدا بس للأسف في مواقع حطت عناوين غلط علشان تشد و تزود التفاعل عندها وخلاص ..وعلي فكرة كلامي كان واضح و بسيط وموجود لحد دلوقتى مشلتوش على بروفايلى هنا.. ومقولتش أى حاجة غير الحقيقة اللي حصلت ببساطة و كان ظاهر منها 80% أو أكتر من غير أى شرح".

واستكملت كلامها قائلة "ومنعا للمهاترات هي مش حرب مع ابو بنتي ولا عمرها هتكون..و المفروض اننا نتفق بكل هدوء على الطلاق إنه يتم خلال الفترة الجايه .. واللي اكيد بعد ما يحصل مش هينقص من احترامي ليه او احترامه ليا وهنفضل أصدقاء تجمعنا "أيام" اللي هتفضل اهم من اي حد و اي حدث.. بس نبقي بنتجنب الضغوطات و المشاكل اللي ايا كان سببها موجود او انتهي بلا رجعة..اتمني الموضوع يتقفل و مشوفش اي حاجة تضايقني .. واللي بيحبوني دعوة حلوة و شكرا لكل الحب و الدعم اللي بشوفه".