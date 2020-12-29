شكرا لقرائتكم خبر عن ختام المهرجان القومى للمسرح قبل موعده تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظرًا للظروف المستجدة الخاصة بجائحة كورونا وتماشيا مع قرارات مجلس الوزراء لمواجهة هذا الوباء وتلك الجائحة ، قررت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل إنهاء فعاليات المهرجان يوم السبت 2 يناير بدلا من الاثنين 4 يناير وسيقتصر الختام علي توزيع الجوائز بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية.

وتم تعديل جدول العروض المسرحية لتنتهي كل العروض يوم الجمعة الموافق 1 يناير وتوزع جوائز الدورة الثالثة عشر يوم السبت.. وهذا رابط الجدول المعدل علي صفحة المهرجان الرسمية متاح للجمهور( https://ntfeg.org/?page_id=3652).

كانت قد بدأت الدورة الثالثة عشر يوم 20 ديسمبر 2020 وهي تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصري الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق.

هذا بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.