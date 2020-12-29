شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان السيد بعد إصابتها بكورونا: الرئة تضررت وأعانى من اضطرابات ضربات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاني الفنانة إيمان السيد من أعراض قوية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا قبل يومين، حيث تشعر بضيق تنفس واضطراب في ضربات القلب، كما أن رئتها تضررت كثيرًا من الإصابة بالفيروس على الرغم أنها غير مدخنة.

وأكدت إيمان عبر حسابها بموقع "فيس بوك" أن الفيروس لا يترك المصاب مثلما كان، مشيرة إلى أن "الكوميكس" الساخرة من كورونا على السوشيال ميديا لا تضحكها حالياً مرجحة بأن السب أنها مازلت تشعر بالتعب ولم تسترد صحتها.



ايمان السيد

ويعرض للفنانة إيمان السيد مسلسل "إسعاف يونس" على منصة watch it يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع، والعمل بطولة محمد أنور، سارة سلامة، محمد علي رزق، إيمان السيد، رحاب عرفة، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى.

ويظهر في حلقات المسلسل عدد من الفنانين ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم محمود عبدالعزيز، عبير صبري، مصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، محسن منصور، محمد محمود.



ايمان السيد