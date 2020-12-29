صابرين: كورونا أصاب كل عائلتي.. وبيتي تحول لمستشفى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة المصرية صابرين إن منزلها تحول لمستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها عاشت أزمة كبيرة.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON"، مساء الاثنين.



وتابعت صابرين حديثها قائلة: "كل الناس بتستبعد إصابتها بكورونا، وده غلط كبيرا جدا، لازم كل الناس تعمل إجراءات أكتر لتجنب الإصابة، لأن الفيروس لم يصبني فقط بل طال كل أفراد عائلتي".

وأضافت: "كل عيلتي اتصابت وعيلة جوزي طارق، مافيش بيت مكانش فيه حالة إصابة، ونصيحة مني لكل الناس من تجربتي الخاصة أي دور برد اعتبروه كورونا، لأني مكنتش عندي أي أعراض كنا متجمعين وأمي وجوزي وأولادي وأخويا وزوجته على مائدة العشاء فجأة مرات أخويا قالت مش بشم".





وتابعت: "ساعتها شعرت بالفزع، وجبنا بصل نشمه وأنا ساعتها قمت واتخضيت وأول حد فكرت فيه ماما وزوجي، وطارق بيعاني من جيوب أنفية وحساسية سنوية في الصدر وكان طول الوقت بيتعامل مع المرض وكأنه النوبة الموسمية للجيوب الأنفية، واكتشفت بعد ذلك أن أعراض كورونا أصابته 3 مرات".



واستكملت: "لما روحنا لقيت أخويا بيقولي أنا كمان فقدت حاسة الشم والصراحة وقتها أنا وطارق جوزي عملنا تحاليل فورًا".

واختتمت صابرين حديثها بأن مرض كورونا لا يخضع لقواعد وشواهد ثابتة، مؤكدة أن الأعراض تختلف من شخص لآخر.