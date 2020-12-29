ريم مصطفى: ارتكبت كارثة في سن الـ16.. وتحمست لـ"شاهيطاز"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة المصرية ريم مصطفى إن دورها في مسلسل الفنان عادل إمام "مأمون وشركاه" شكل نقلة كبيرة في مسيرتها الفنية.

وخلال مقابلة تلفزيونية مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، برفقة شقيقاتها الثلاث، أكدت ريم مصطفى أنها وافقت على المشاركة في المسلسل دون تردد، وشكل تجسيدها لدور المنتقبة تحديا كبيرا بالنسبة لها، لأن الدور بعيد تماما عن شكلها، وفيه مساحة تمثيل جيدة.







وأكدت ريم أن المقربين إليها نصحوها بتقديم أدوار كوميدية لإظهار تمتعها بخفة الدم، وكانت ترد بأنها قد تكون خفيفة الدم في الحقيقة ولا يظهر ذلك من خلال الكاميرا، وفي مصر يسود اعتقاد عن اتصاف الشقراوات بثقل الدم.

وأشارت إلى أنه عندما عرضت عليها شخصية "شاهيطاز" في مسلسل "الوصية" رأت فيها تحديا كبيرا، مؤكدة أنها تحمست لدورها في العمل الذي حقق نجاحا كبيرا.

وكشفت ريم مصطفي عن أكثر الكوارث التي فعلتها قائلة: "وأنا في سن 16 سنة كانت أمي في العمرة، وكانت قبل سفرها قد اشترت سيارة جديدة، فقررت أن أقودها وكنت حينها لا أملك رخصة قيادة وقمت بعمل حادثة كبيرة، ولكن قمنا بتصليح السيارة، ولم تعرف أمي شيئا، وأكدت ريم أنها تحب الاستماع لنصائح أخواتها الـ3 لأنهن المرآة الحقيقية لها".





وأشارت ريم مصطفى إلى أنها تحب الأكل جدا، وأن وجبتها مثل وجبة الرجال، كما أنها تجيد الكثير من الطبخ.

يذكر أن ريم مصطفي تنتظر عرض فيلمها الجديد "العنكبوت" بطولة أحمد السقا وظافر العابدين، كما بدأت مؤخرا تصوير دورها في فيلم "أهل الكهف" من إخراج عمرو عرفة، وتأليف أيمن بهجت قمر.

كما تنافس في ماراثون رمضان 2021 بمسلسل "الملك" المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، ويتناول المسلسل شخصية أحمس طارد الهكسوس من مصر.



