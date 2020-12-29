شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة تحتفل بعيد ميلادها للمرة الثانية مع عائلتها وأبنائها .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة هنا شيحة بعيد ميلادها للمرة الثانية على التوالى بعد احتفالها منذ عدة أيام مع أصدقائها ومحمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، ولكن هذه المرة الاحتفال كان بصحبة والدتها ووالدها وابنائها إضافة إلى شقيقتها النجمة حلا شيحة وأبنائها والأخت الصغرى مايا، ونشرت مجموعة صور من الاحتفال عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "انستجرام".



هنا شيحة مع عائلتها



عيد ميلاد هنا شيحة

وكانت الفنانة هنا شيحة تصدرت تريند جوجل بعد احتفالها بعيد ميلادها أول أمس برفقة عدد من أصدقائها وأسرتها، في أجواء مبهجة، وتواجد معها محمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، وقد أظهرت لقطات فيديو تداولها العديد من رواد السوشيال ميديا لحظة احتفالها بعيد ميلادها، حيث ظهرت مع محمود شاهين وهما يرقصان معًا على أنغام أغنية "انزل يا جميل عالساحة".



هنا شيحة مع والدتها وشقيقتها مايا



هنا شيحة ووالدتها



صورة من حفل عيد ميلاد هنا شيحة صورة من حفل عيد ميلاد هنا شيحة

محمود شاهين يعمل في مجال التصوير السينمائى، وشارك في العديد من الأعمال منها مسلسل "شاهد عيان"، للنجم حسن الرداد وعرض في رمضان الماضى.

وأكد محمود شاهين ارتباطه بالفنانة هنا شيحة بعد كثير من الأقاويل الفترة الماضية، وبعد تأكيد النجمة إلهام شاهين لحقيقة الأمر في تصريحات لها لـ"الخليج 365"، ونشر محمود عبر خاصية الأستورى على انستجرام رسالة رومانسية بمناسبة عيد ميلاد هنا شيحة، معلقا عليها: "عيد ميلاد سعيد لشخص مميز منح لقلبي الكثير من السعادة، أنا شاكر لكل لحظة نقضيها معًا وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدًا، وأتمنى أن تتحقق كل أمنياتك في هذا اليوم المميز".

وانتشرت في الآونة الأخيرة مجموعة من الصور التي جمعت بين الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين فى عدة مناسبات مختلفة، وكانت أول المناسبات التي ظهرا فيها سويا خطوبة أمير شاهين على منة جاب الله، حيث كانت هنا أول الحاضرين، وآخر المناسبات ظهورهما في لقطة رومانسية على السجادة الحمراء فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42، حيث ظهر الثنائى وهما يتبادلان الحديث الودى.