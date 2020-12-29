شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2020..عودة جميلات الزمن الجميل..ظهور كريمان بعد 55 عاما وكيتى لسه عايشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عام 2020 حضور وعودة نجمات الزمن الجميل اللاتى اختفين عن الأضواء منذ سنوات طويلة ، حيث انفرد ”الخليج 365” بنشر أحدث صور وحوار حصرى من الفنانة المعتزلة كريمان إحدى نجمات الزمن الجميل خلال فترة الخمسينيات إلى منتصف الستينيات، والتى لقبت باسم قطة السينما ، بعد غيابها عن الأضواء منذ أكثر من 55 عاما بعد اعتزالها عام 1965.

وظهرت النجمة الجميلة بجمالها وطلتها المبهجة وخفة ظلها رغم مرور كل هذه السنوات الطويلة ورغم تقدمها فى العمر.

وقالت الفنانة المعتزلة فى حوارها لليوم السابع أنها تركت الفن بعد زواجها وإنجابها ابنها الوحيد " شيرين"، حيث أرادت أن تتفرغ لرعايته، موضحة أنها عملت بالفن لمدة 12 عاماً خلال الفترة من عام 1953 حتى 1965، قائلة: "اتدلعت شوية وعملت بالفن فترة وبعدين قلت سلام عليكم وتركته بعد زواجى وإنجابى لابنى الوحيد".

وأكدت الفنانة الكبيرة أنها لا تشعر بأى ندم بعد مرور هذه السنوات، على الرغم من أنها تركت الفن وهى لازالت فى قمة شهرتها وشبابها، مشيرة إلى أن لها عدد من الأفلام لا يقل عن 35 فيلماً و40 مسرحية لكن لا يعرض من أعمالها إلا عدد قليل من الأعمال.

حصلت الفنانة كريمان على البطولة فى أول أدوارها وذلك بعدما فازت فى مسابقة أجرتها الفنانة والمنتجة أسيا لاختيار بطلة لفيلمها الشهير الحموات الفاتنات ، لتكون النجمة الجميلة بطلة للفيلم مع أول ظهور لها على الشاشة أمام كمال الشناوى ومارى منيب وميمى شكيب، كما شاركت كريمان فى أفلام " الفانوس السحرى" مع اسماعيل ياسين" وأصبحت بطلة لفرقته المسرحية لمدة 3 سنوات وشاركت فى العديد من المسرحيات.

ومن أشهر أدوار الفنانة كريمان التى عرفها الجمهور دورها فى فيلم "تمر حنة" حيث قامت بدور الفتاة الغنية التى تحاول أن تفرق بين تمر حنة وحبيبها، وكانت نعيمة عاطف تناديها فى الفيلم بكلمة " ياماسخة"، كما كان من أشهر أدوارها "سلوى" فى فيلم سكر هانم و"عايدة" فى فيلم مراتى مدير عام.

وكانت المفاجأة الثانية اكتشاف أن الفنانة والراقصة كيتى الشهيرة بعفريتة اسماعيل ياسين والتى ظن الجميع أنها توفيت فى الثمانينات متأثرة بمرض السرطان، لا تزال على قيد الحياة وتعيش فى اليونان وقد تجاوز عمر 90 عاما، حيث انقطعت أخبارها منذ أكثر من 40 عاما حيث كان آخر ظهور لها عام 1980 وظن الكثيرون أنها ماتت فى هذا العام وتداولت المواقع ومنها موقع ويكيبديا الشهير معلومات عن وفاتها فى هذا العام متأثرة بمرض السرطان، ولكن تبين أنها اعتزلت الفن فى هذا التاريخ وسافرت إلى موطنهها الأصى باليونان لتعيش هناك كل هذه السنوات، رافضة الظهور حتى لا تتغير صورتها لدى الجمهور ، ولم تكن تهتم بنفى شائعة وفاتها.