شقيقة "أبلة فضيلة" التي رحلت في أول أيام رمضان.. 20 معلومة عن محسنة توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل علينا اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد "بهية مصر" الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، إذ أنها من مواليد 29 ديسمبر 1939.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن محسنة توفيق:

- بدأت مشوارها الفني بالمسرح المدرسي منذ أن كانت تلميذة في التاسعة من عمرها بعدما شجعها مدرّس اللغة العربية.

- حصلت على البكالوريوس في الزراعة عام 1968.

- هي الأخت الكبرى من بين ثلاث أخوات، جميعهن فنانات، الأولى فضيلة توفيق المعروفة بلقب "أبلة فضيلة" تقدم برامج إذاعية، والثانية يسرا توفيق، كانت مغنية أوبرا.

- عُرفت بتعاونها الفني مع المخرج الراحل يوسف شاهين في مجموعة أفلام وهي: "إسكندرية ليه، العصفور، والوداع يا بونابرت".

- وصفها المخرج يوسف شاهين في أحد حواراته بأنها واحدة من مجاذيب السينما المصرية، مشيرًا إلى أنه أحب العمل معها.

- عملت على نحو أكبر خلال مشوارها الفني في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: "ليالي الحلمية، الشوارع الخلفية، الوسية، وأم كلثوم" وغيرها.

- من أبرز أفلامها: "البؤساء" مع عاطف سالم، و"ديل السمكة" مع سمير سيف، وفيلمي "قلب الليل" و"الزمار" مع عاطف الطيب.

- ومن أبرز مسلسلاتها: "المفسدون في الأرض، اللص والكلاب، ليالي الحلمية، المرسي والبحار" وغيرها.

- ويبقى أشهر أدوارها "بهية" في فيلم "العصفور"، و"ماما أنيسة" في "ليالي الحلمية"، و"صفية زغلول" في مسلسل "أم كلثوم".

- من أشهر مشاهدها في فيلم "العصفور" ترديدها لكلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم "مصر يا أمه يا بهية.. يا أم طرحة وجلابية"، وكذلك صرختها في نهاية الفيلم: "هنحارب.. هنحارب" معبرة عن مشاعر الشعب المصري بعد تنحي عبد الناصر.



- تزوجت من أحمد خليل صبح، وأنجبت منه "وائل، وعزة"، ورحل زوجها قبلها في ديسمبر 2017.

- فازت في عام 2013 بجائزة الدولة التقديرية عن مجمل أعمالها الفنية.

- كرمها مهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة، خلال الدورة الثالثة له، والتي أٌقيمت في الفترة من 20 إلى 26 فبراير 2019، عن مجمل أعمالها، وقالت في كلمتها إنها مدينة للشعب المصري لأنه صاحب الفضل في نجاحها وإلهامها، مضيفة: "قدمت في حياتي ما أشعر به، وما استفزني وأعجبني من خلال انتمائي للطلبة والعمال منذ صغري، حيث جاءت ثورة 2011 فشاركت فيها، لذلك أنا مدينة لشعب مصر بوقوفي هنا".

- عُرفت بمواقفها السياسية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقالت في ندوة أقامها مهرجان أسوان على هامش تكريمها إنها "استبعدت من المشاركات في أعمال بسبب مواقفها السياسية"، مضيفة: "طُلب مني تغيير مواقفي السياسية، لكنني لم أفعل، فقد كنت دائما أسأل نفسي عن سبب تظاهر العمال والطلبة منذ أن كنت صغيرة، وعرفت أنهم عانوا من الضغط والكبت وسوء المعيشة، وظلت حكايات كتلك تلازمني في حياتي ودائما أنظر إلى الظروف والأوضاع وأخذ بالأسباب".

- أعربت عن رفضها لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وشاركت في ثورة 25 يناير 2011.

- محسنة توفيق قالت خلال حوار لها ببرنامج "أون ست" عبر فضائية ON (مارس 2019)، إن أهم ما يميز يوسف شاهين عن المخرجين الآخرين هو "إحساسه بالناس اللي تحت، الناس الحقيقية"، بينما نقطة ضعفه هي "عُقدة العالمية".

- أقرب أدوارها لقلبها هو دور "هند" صديقة المناضلة جميلة بوحيرد في مسرحية "مأساة جميلة" عام 1962، وسافرت إلى الجزائر لأجل مقابلة الشخصية الحقيقية التي قدّمت دورها.

- بينما الدور الذي كانت تتمنى تقديمه هو دور "صديقة" الذي قدمته الفنانة داليدا في فيلم "اليوم السادس" عام 1986، وقالت: "أنا اتقهرت لما شوفت الفيلم بسبب ضياع الدور مني، خاصةً أني كنت عملت معاه بروفات بالفعل على الدور وابتديت أصور، وبعدها هو طلع في دماغه داليدا عشانها مشهورة في العالم، وقام لاغي المشاهد اللي عملتها وجابها مكاني، وبعد الفيلم ما اتعرض قلت ليوسف شاهين: أنا مش مسامحك يا يوسف".



- قدمت نحو 80 عملا فنيا متنوعا سواء فى التليفزيون أو السينما أو الإذاعة، وغابت عن جمهورها منذ مسلسل "المرسي والبحار" عام 2005.

- رحلت محسنة توفيق عن عالمنا يوم 6 مايو 2019 الموافق أول أيام شهر رمضان 1440 عن عمر يناهز 80 عاما.