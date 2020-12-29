ساموزين يطرح أغنية "أخطبوطا مش عنكبوتا" على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح الفنان السوري سامو زين، أغنية جديدة بعنوان "أخطبوطا مش عنكبوتا"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب. الأغنية من كلمات محمود شوقي، وألحان سامو زين ومعتز أمين، وتوزيع وماستر أسامة عبد الهادي. يذكر أن آخر أعمال ساموزين، أغنية "حورية في جزيرة"، وكان آخر ألبوماته الغنائية بعنوان "لو عمري يرجع"، والذي طرحه عام 2018 .

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