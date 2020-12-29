المحكمة تُغرم طارق العريان والسبب أصالة

متابعة بتجــــــــــرد: قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية في مصر، بالحكم على المخرج طارق العريان، بدفع تعويض قيمته مليون ونصف المليون جنيه، في قضية متعلقة بطليقته الفنانة السورية أصالة، برئاسة المستشار عمرو المليجي وبعضوية المستشارين عمرو حسن، وليد سمير، عمرو عبدالله، وأمانة سر أحمد سلامة.

وتعود التفاصيل إلى تقدم المستشار نزيه علي مسعود، محامي شركة “قنوات” لخدمات الاتصالات بدعوى قضائية ضد المخرج طارق العريان، لتعاقده مع الشركة على ألبوم الفنانة أصالة “مهتمة بالتفاصيل” وأغنيات أخرى صدرت في العام 2018، حيث استلم مبالغ مالية من الشركة مقابل ذلك لكنه رفض تسليم الألبوم للشركة المتعاقد معها وباع الألبوم إلى شركة أخرى.

وقدم المحامي نزيه مسعود المستندات التي تثبت أقواله في الدعوى وبعد إحالة الدعوى للخبراء، قضت المحكمة بإلزام طارق رياض العريان عن نفسه وبصفته بأن يدفع لشركة قنوات مبلغ 1500000 جنيه (مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري) كتعويض عن إخلاله ببنود العقد وعدم تسليم ألبوم الفنانة أصالة بالإضافة إلى فوائد قانونية قدرها 5% مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.