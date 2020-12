“كل عيد وإنت بخير حبيبي”.. هدية كارول سماحة لجمهورها

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة كليب أغنية “كل عيد وإنت بخير حبيبي” وهي النسخة المعربة لأغنية Have Yourself a Merry Little Christmas للمغني الأميركي من أصل إيطالي فرانك سيناترا، كإهداء منها إلى العشاق بمناسبة الأعياد المجيدة.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع النجاح الكبير الذي تحصده سماحة من خلال ألبومها الجديد، والذي طرح بمناسبة عيد الميلاد، بعنوان “كريسماس كارول”، عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

يشار إلى أن ألبوم سماحة تضمن 9 أغان وهي: “من سنة لسنة”، “إيام الشتي”، “تعا نفرح تعا نمرح”، “سانتا”، “إرجع يا زمان”، “كل عيد وانت بخير حبيبي”، “بآخر الشارع”، “ياسوع جايي”، “ملك السلام” (نشيد الأطفال).