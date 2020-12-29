هذا ما حققته أغنية فضل شاكر “إبقى قابلني” في أيام!

متابعة بتجـــــــــرد: حققت أغنية الفنان فضل شاكر الجديدة “إبقى قابلني” أكثر من 7 ملايين مشاهدة بعد أقل من أسبوعين على طرحها عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.
أغنية “إبقى قابلني” باللهجة المصرية، استجابةً لرغبة جمهور فضل شاكر الذي تفاعل معه بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعاون الفنان فضل شاكر في هذه الأغنية مع الشاعر عمرو المصري، ومع الملحّن عمرو الشاذلي، فيما تولى التوزيع الموسيقي عمرو الخضري، ومكس عمرو الخضري وعمر الصباغ، وماستر الأخير، وإشراف عام اياد النقيب ومن إنتاج الفنان شاكر.
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