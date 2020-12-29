إصابة ملاح ناني روما بفيروس كورونا قبل أيام من إنطلاق رالي داكار 2021

متابعة بتجـــــــــرد: قبل أيام من إنطلاق رالي داكار السعودية 2021 ، أصيب ملاح السائق ناني روما داني أوليفيراس بفيروس كورونا وأعلن فريق البحرين رايد إكستريم عن إنضمام السائق أليكس وينكوك في رالي داكار الذي ينطلق هذا الأسبوع من جدة في المملكة العربية السعودية.

قال ناني روما سائق فريق البحرين رايد إكستريم: “أتوجه بالشكر إلى زميلي داني على التزامه ودعمه طوال فترة استعداداتنا لخوض رالي داكار، ويؤسفني أنه لن يتمكن من تتويج جهوده على أرض السباق، أنا أعرف أليكس منذ زمن طويل وهو سائق متمرس وموهوب جداً، ويسعدني أن يكون إلى جانبي، نحن مستعدون لخوض السباق معاً وجميعنا في الفريق مسرورون بانضمامه إلينا”.

فيما قال أليكس وينكوك: “إنه لأمر محزن جداً ألا يتمكن داني أوليفيراس من مساعدة فريق البحرين رايد إكستريم في أولى مشاركات الفريق في رالي داكار، لكنني سعيد بانضمامي إلى زميلي ناني، وممتن لفريق البحرين رايد إكستريم على هذه الفرصة كنت أستعد لرالي داكار منذ فترة لكن خططي السابقة لم تسر كما توقعت، وإنني سعيد بفرصة خوض السباق إلى جانب سائق مخضرم وماهر مثل ناني”.