إلهام شاهين تكشف أعراض كورونا التي تعاني منها يسرا

متابعة بتجــــــــرد: حالة من القلق تسيطر على الجميع، بعد الإعلان عن إصابة الفنانة المصرية، يسرا، بعدوى فيروس كورونا المستجد، ومعاناتها من صعوبات في الحديث بسبب الإعياء.

الفنانة إلهام شاهين، الصديقة المقربة ليسرا كشفت عن تطوارت الحالة الصحية لـ”شاهين”، حيث أكدت في تصريحات صحفية أن يسرا حالتها مطمئنة للغاية، ولا تستدعي الذهاب إلى المستشفى.

وأوضحت الفنانة المصرية الحاصلة على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان القاهرة السينمائي، أن زميلتها متواجدة في المنزل وتخضع لبروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة المصرية.

وأشارت إلى كونها تعاني من الأعراض الشائعة للفيروس، وهي تكسير بالجسم وإرهاق شديد، وهو ما يستدعي تواجدها في سرير المنزل للحصول على الراحة.