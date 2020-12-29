جيسي جاي تمضي عيد الميلاد في المستشفى.. “نوبات من الدوار والطنين وفقدان السمع”

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت المغنية جيسي جاي (32 عاماً)، خلال بث مباشر عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أنّها أجبرت على قضاء ليلة عيد الميلاد في المستشفى بسبب إصابتها بمرض منيير الذي يجعلها تكافح لتسمع أو تغني أو حتى تمشي بتوازن، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

مرض منيير هو عبارة عن اضطراب في الأذن الداخلية قد يؤثر في السمع والتوازن بدرجات متفاوتة. يتميز المرض بحدوث نوبات من الدوار والطنين وفقدان تصاعدي في حاسة السمع عادة ما يحدث في أذن واحدة.

وأخبرت النجمة معجبيها عن تجربتها مع هذا المرض مفسّرةً: “استيقظت وشعرت بأنني صمّاء تماماً في أذني اليمنى، ولا أستطيع السير في خط مستقيم. وقيل لي إنني مصابة بمرض منيير. أعلم أن الكثير من الناس يعانون من ذلك وتلقيت العديد من الرسائل الداعمة الرائعة”.

وتابعت: “هذه هي المرة الأولى التي أستطيع فيها الغناء أو التواجد حول أي شخص وافتقدت ذلك كثيراً. كان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ بكثير. أنا ممتنة جداً لصحتي لكن إصابتي أخافتني”.

وختمت: “أمضيت ليلة عيد الميلاد في مستشفى متخصص للأذن لكنني سعيدة لأنني ذهبت فور شعوري بالإنزعاج وحصلت على تشخيص مبكر وعلى العلاج المناسب لذلك أشعر بتحسن كبير اليوم. لم أغنِ منذ فترة طويلة وعندما أغني بصوت عالٍ، أشعر وكأن هناك شخصاً يحاول الخروج من أذني”.