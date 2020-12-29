شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي يحتفل بعيد ميلاده الـ60.. رجل المهام الصعبة وحبيب الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يختلف اثنان على أن الفنان أشرف زكي من أفضل ممن أداروا نقابة المهن التمثيلية فهو يتمتع بشعبية كبيرة جدًا ومحل ثقة لدى الكثير من الفنانين ولا يوجد مشكلة أو أزمة يمر بها فنان إلا وتجده بجوار الفنان يساعده ويقدم له كل الدعم المادي والمعنوي .

هذه الثقة لم تأت من فراغ فأشرف زكي تستطيع أن تصل إليه في أي وقت من اليوم ويرد علي هاتفه فورًا، فهو ليس من النوع الذي لا يرد إلا علي من يعرفهم فقط كبقية المشاهير، وهذا ربما يسبب له الإزعاج ولكنه لديه صبر وحب لمهنته كنقيب للفنانين.



أشرف زكي مع عائلته في الاراضي المقدسة

أشرف لديه شعبية كبيرة أيضًا في بيته "المعهد العالي للفنون المسرحية" وكم خرج من تحت عباءته كمعلم الكثير من الفنانين حينما كان يدرس وحاليًا هو رئيس أكاديمية الفنون ويطور ويحدث في كل ما يخص هذا الصرح العملاق الذي يخرج مه كل فناني مصر في كل فروع الفنون من سينما ومسرح وغناء وباليه وعزف ونقد وفنون شعبية.

أشرف زكي ربما عمله الإداري عطله وأخذ من مشواره الفني كممثل وكمخرج مسرحي ولكنه اختار مجال الخدمة العامة للفنانين وللدارسين لعشقه لهذا العمل ونجاحه فيه لا ينكره أحد ولكنني علي المستوي الشخصي شاهدته مخرجًا لعدد من المسرحيات وأتمني عودته مخرجا من جديد .



حبه لمعهد الفنون المسرحية دفعه للسجود علي خشبته

واليوم 29 ديسمبر هو عيد ميلاده فهو من مواليد عام 1960، وهو شقيق الفنانة ماجدة زكي وزوجته الفنانة روجينا ، وقد بدأ حياته الفنية كممثل من خلال المسلسلات التلفزيونية، (خالتي صفية والدير، جمهورية زفتى، أم كلثوم. ) وشارك في عدد من الأفلام السينمائية مثل (طباخ الرئيس ، عيال حبيبة، الوتر، الرجل الغامض بسلامته). ومن أهم أعماله كمخرج مسرحي (ضحك ولعب ومزيكا، عائلة الفك المفترس، كحيون ربح المليون ، سكر هانم ، بابا جاب موز ، لوكاندة الأوباش ، وغيرها .