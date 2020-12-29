شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى يسجل تعاونه مع عمرو دياب فى ألبومه الجديد بأغنيتى "طبل" و"شكرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الشاعر والملحن عزيز الشافعى بأغنيتين جديدتين فى ألبوم الهضبة عمرو دياب الجديد "يا أنا يالاء"، حيث لحن أغنيتين الأولى هى "طبل"، من كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما وميكس وماستر أمير محروس، والثانية هى "شكرا" من كلمات تامر حسين، وتوزيع وسام عبد المنعم، ودائما ما يحرص عزيز الشافعى على التنوع فى ألحانه.

وشارك الشاعروالملحن عزيزالشافعى ب 5 أغانى في ألبوم الهضبة الأخير "سهران" منها "بالضحكة دى" من كلماته وألحانه وتوزيع أسامة الهندى و"زى ماانتى" من كلماته وألحانه وتوزيع نادر حمدى و"سهران" من ألحانه وكلمات تامر حسين وتوزيع طارق مدكور كما لحن كل من أغنية "يوم تلات" وأغنية "قدام مرايتها" ضمن الألبوم حيث تم طرحهم منذ فترة وحققوا نجاحا كبيرا من كلمات الشاعر تامر حسين ووزع الأولى أسامة الهندى والأخرى طارق مدكور.

وطرح الهضبة عمرو دياب، ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، وضم 12 أغنية، وهى كالتالى:

1- يا أنا يا لاء: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان محمد يحيى - توزيع عادل حقى".

2- محسود: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

3- شكراً: "كلمات تامر حسين - ألحان عزيز الشافعى - توزيع وسام عبد المنعم".

4- عايز أعمل زيك: "كلمات تامر حسين - ألحان إسلام زكى - توزيع رامى سمير".

5- طبل: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان عزيز الشافعى - توزيع توما".

6- بتهزر: "كلمات بهاء الدين محمد - ألحان شريف الغندور - توزيع رامى سمير".

7- فاكرنى يا حب: "كلمات صابر كمال - ألحان وليد سعد - توزيع أحمد عادل".

8- وأنا معاك: "كلمات خالد تاج الدين - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

9- يادلعوا: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان سهم - توزيع عادل حقى".

10- من العشم: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان تامر عاشور - توزيع نادر حمدى"

11- محسود Remix: كلمات: "تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

12- الجو جميل: "كلمات محمد القاياتى - ألحان محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل".

فيما قام بعمل مكساج وديجيتال ماستر الألبوم المهندس أمير محروس، تسجيل صوت أندرو داوود وشيرى شكرى.