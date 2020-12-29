جنيفر آنيستون تتعرض للتنمر الإلكتروني بسبب كورونا

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"الخليج 365" من بيروت: هل كانت مزحة جينيفر أنيستون مقبولة أم غير حساسة؟ كان هذا هو النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت نجمة برنامج "The Morning Show" صورة عبر حسابها على الإنستغرام خلال عطلة نهاية الأسبوع لزينة عيد الميلاد التي إحتفت فيها بجائحةكورونا.

وكُتب على الزخرفة المنقوشة "أول جائحة لنا عام 2020".

ولم تضمن أنيستون تعليقًا أو تحدد ما إذا كانت الزخرفة جاهزة أم صنعتها خصيصاً لهذه المناسبة، لكن الناس على وسائل التواصل الاجتماعي افترضوا أنها كانت كذلك، مما أدى إلى اتهام بعض الأشخاص للممثلة بأنها مريضة ووصفوا فعلتها بالمهينة للعديد من الأشخاص الذين فقدوا أحباءهم بسبب COVID- 19.

بينما دافع آخرون عنها وقالوا إنها كانت تشير فقط لما حدث، ملتمسين لها العذر لأنها كانت مدافعة قوية عن ارتداء قناع الوقاية بالإضافة إلى تشجيعها الملايين من المتابعين على التسوق في الشركات الصغيرة لمساعدتهم على البقاء في ظل الإغلاق المتكرر.

من جهتها لم ترد أنيستون علنًا على رد الفعل العنيف ضدها حتى الآن.