"المرأة الخارقة 1984" يحقق أعلى إيرادات منذ بدء الجائحة

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"الخليج 365" من بيروت: حقق فيلم "المرأة الخارقة 1984" إيرادات بلغت 36.1 مليون دولار لدى عرضه في دور السينما العالمية خلال عطلة عيد الميلاد، وعزز نسبة مشاهدة شبكة البث "إتش بي أو ماكس" التي بثته بالتزامن مع دور العرض.

وقالت وارنر براذرز التابعة لشركة "إيه تي آند تي" يوم الأحد إن إيرادات الفيلم من دور السينما الأمريكية والكندية بلغت 16.7 مليون دولار.

وهذه أعلى إيرادات عرض أول منذ أن تسببت جائحة كورونا في إغلاق دور السينما في مارس (آذار). لكن هذا الرقم نذر يسير بالنسبة لإيرادات فيلم حركة ضخم الميزانية، فقد حقق فيلم "المرأة الخارقة"في 2017 إيرادات بلغت 103.2 مليون دولار عند عرضه الأول محلياً.

ومع إغلاق ثلثي دور السينما في الولايات المتحدة، لجأت وارنر براذرز إلى ترتيب غير اعتيادي، إذ أتاحت الفيلم لعملاء شبكة "إتش بي أو ماكس" للبث الرقمي التابعة لإيه.تي. آند تي. في الولايات المتحدة في نفس الوقت. وقالت الشركة في بيان إن الملايين شاهدو الفيلم على المنصة الرقمية.

وأضاف البيان إن إجمالي عدد ساعات المشاهدة على المنصة ارتفع إلى ثلاثة أمثال يوم الجمعة مقارنة مع أي يوم عادي في الشهر الماضي.

وقالت الشركة إنها ستسرع إنتاج فيلم ثالث من سلسلة "المرأة الخارقة" تكتبه وتخرجه باتي جنكينز، وتلعب دور البطولة فيه غال جادوت. ولم تفصح الشركة عن تاريخ عرض الفيلم.

وأعلنت وارنر براذرز عن نفس استراتيجية العرض المزدوج لأفلامها في 2021 والبالغ عددها 17، ما أثار انتقادات شديدة من بعض كبار مخرجي هوليوود ومشغلي دور السينما الذين يأملون في الانتعاش بعد زيادة التطعيم بلقاحات كورونا.

وقالت شركة أبحاث كومسكور إن إجمالي ما حققته عروض السينما في 2020 حتى يوم الأحد بلغ 2.3 مليار دولار في تراجع بـ 80% عن العام السابق.

وبدأ عرض الفيلم مع واندر وومان في دور العرض في الصين وهونغ كونغ أيضا.وكان الجزء الأول من الفيلم قد حقق 100 مليون دولار خلال الأسبوع الأول من طرحه في نحو 4 آلاف دار عرض في الولايات المتحدة وكندا عام 2017.

ورغم أن عائدات الجزء الثاني لاتمثل إلا جزءا بسيطا من عائدات الفيلم الأصلي إلا أنها تخطت جميع التوقعات نظرا للظروف التي يشهدها العالم.

وحقق فيلم تينيت للمخرج كريستوفر نولان 20 مليون دولار في الأسبوع الأول من عرضه في الولايات المتحدة وكندا قبل نحو 3 أشهر وهو الفيلم الرئيسي الوحيد الذي يمكن مقارنته بواندر وومان خلال حقبة كورونا.

وفي الوقت نفسه شهدت الفترة ذاتها طرح شركة والت ديزني أحدث أعمالها فيلم (سول) على منصتها على الإنترنت.

وشهدت الفترة الاحتفالية بنهاية العام تحقيق فيلم (ديمون سلاير) أو قاتل الشياطين، وهو فيلم رسوم متحركة حقق إيرادات بلغت 300 مليون دولار في اليابان منذ بداية عرضه قبل شهرين.