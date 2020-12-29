شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين و500 ألف دولار إيرادات فيلم soul بشباك تذاكر الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأنيميشن soul إيرادات في شباك التذاكر الصيني وصلت لـ5 ملايين و500 ألف دولار أمركي، وهو الفيلم الذي يعرض علي منصة ديزني بلس Disney+في ظل جائحة كورونا، حيث طرحت ديزني فيلم الرسوم المتحركة Soul إلكترونيًا، مع قرار عدم طرح الفيلم بدور العرض السينمائية الأمريكية بسبب بدأ الموجة الثانية من الفيروس.

وديزني غامرت من قبل وطرحت فيلم mulan علي ديزني بلس Disney+، وبدور العرض الصينية فقط، لكن الفيلم لم يحقق الإيرادات المنتظره منه، حيث حقق اجمالي إيرادات 66,800 مليون دولار.

وينتمى Soul لنوعية أفلام الأنيمشن، وهو بطولة أصوات تينا فاى، جيمى فوكس، جون راتزينبرجر، ديفد ديجز، فيليسيا رشاد، أحمد خليل طومسون.

وتدور أحداث الفيلم حول مدرس موسيقى لطلاب المرحلة الإعدادية يدعى "جو"، الذى يحلم بـ لعب موسيقى الجاز على خشبة المسرح، منذ فترة طويلة، ولكن مع مرور الوقت يفقد جو حبه وشغفه بالموسيقى، ومن ثم تعرض لـ حادث الذى أدى إلى خروج روحه من جسده، ويجب عليه أن يجد طريقة للعودة مرة أخرى، وذلك بمساعدة روح طفولية.

تم اختيار "Soul" سابقًا لعرضه فى مهرجان كان السينمائى الملغى، لذا فهو يحمل علامة Cannes 2020.