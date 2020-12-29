شكرا لقرائتكم خبر عن "بالبنط العريض" لـ حسين الجسمى تقترب من 350 مليون مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أغنية "بالبنط العريض" للنجم الإماراتى حسين الجسمى من الوصول إلي 350 مليون مشاهدة على قناته الرسمية على يوتيوب حيث حققت 348 مليون و 781 ألف مشاهدة، وهى من ألحان الجسمي وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما.

وحازت أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمى إعجاب الملايين من جمهور الجسمى خاصة الفنانات، حيث ظهر عدد منهن ذلك من خلال مقاطع الفيديو التى انتشرت لهم وهن يرقصن على الأغنية .

كان النجم الإماراتي حسين الجسمى قد طرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لبة العيون"، على قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من ألحانه، ويجدد فيها التعاون مع أشعار "جنان"، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتحمل كلمات الأغنية بين أبياتها لحظات الحب والشوق والحنين، والتي جاءت مطلعها: لبة العيون اللي سحرها ذبحني.. ولبة القلوب اللي تِنايَــت من سنين.. ويا رقة الشوق اللي بلحظة سرقني.. وعوَّد سنين الغلا تروي لي الحنين..".

وبالنسبة الأكثر شعبية لحفلات الزفاف في مصر، تصدرت أغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمي الأغاني الأكثر شعبية على قوائم أغاني حفلات الزفاف، تليها أغنية "الليلة دي" للفنان لؤي.