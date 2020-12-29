روجينا لأشرف زكي: "كبيرالعائلة أبو البنات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة روجينا على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الذي يوافق اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر.

ونشرت روجينا، صورًا تجمعهما، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنت بصحة وسعادة

يا عمري.. كل سنة وأنت حبيب العمر، ورفيق الرحلة والسند والأمان وكبير العائلة وأبو البنات، كل سنة وأنت حبيبي.. كل سنة وأنت دايما في قلبي".

يذكر أن أشرف زكي هو مخرج مسرحي وممثل، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، و بدأ حياته الفنية كممثل من خلال المسلسلات التلفزيونية، من أعماله التليفزيونية "خالتي صفية والدير، جمهورية زفتى، أم كلثوم"، وشارك في عدد من الأفلام السينمائية بأدوار صغيرة في أفلام "عيال حبيبة، الوتر، الرجل الغامض بسلامته".

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