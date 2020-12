شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة Hulu تفوز بـ حقوق ملكية فيلم The United States vs. Billie Holiday والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت شبكة Hulu في الحصول على حقوق التوزيع المحلي لفيلم "The United States vs. Billie Holiday"، وهي خطوة ستسمح لفيلم الدراما في المشاركة في جوائز الأوسكار، وفقا لـ موقع "variety"، الفيلم، الذي أخرجه لي دانيلز.

والعمل بطولة أندرا داي الذى يلعب مغني موسيقى الجاز والبلوز الأسطوري، وتم تسويقه إلى خدمات البث المباشر من قبل CAA Media Finance، وتم إنتاج العمل من قبل شركة Paramount Pictures، ولكن مع إغلاق معظم دور العرض الأمريكية بسبب فيروس كورونا، يبحث منتجو الفيلم عن طرق مختلفة لعرضه.

يدور فيلم The United States vs. Billie Holiday حول خروج المغنى عن مساره بعد أن استهدفته الإدارة الفيدرالية للمخدرات.

ويشمل طاقم الفيلم أيضًا تريفانتي رودس، وجاريت هيدلوند، وناتاشا ليون، ودافاين جوي راندولف، وكان من المقرر في الأصل عرض فيلم "The United States vs. Billie Holiday" في دور العرض في 26 فبراير 2021، ومن بين أفلام Hulu الأصلية الأخرى "Palm Springs" و "Big Time Adolescence" و "I Am Greta" و "Bad Hair".

وكانت قد فازت شركة باراماونت بالحقوق المحلية للفيلم في مزاد في مهرجان كان هذا العام.