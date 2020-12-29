شهيرة: "صور ممنوعة" أول لقاء جمعني مع محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة القديرة شهيرة، عن أول لقاء جمعها مع زوجها الفنان الراحل محمود ياسين.

وكتبت شهيرة، عبر حسابها على "فيسبوك": "أول لقاء بيني وبين حبيبي كان أمام الكاميرا في فيلم صور ممنوعة وكانت النظرة الأولى البريئة لفتاة صغيرة عاشت معها لليوم سنوات طويلة .. وحشتني".

يذكر أن الفنان محمود ياسين، رحل عن عالمنا يوم 14 أكتوبر 2020، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.



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