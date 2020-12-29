أيمن بهجت قمر عن شريهان: "محدش وقف جنبي في حياتي قدها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر

وجه الشاعر أيمن بهجت قمر، رسالة للفنانة شريهان، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

ووجه أيمن، رسالة عبر تويتر، لشريهان، قال فيها: "محدش وقف جنبي في حياتي قدها.. وهفضل أقول كدة لآخر يوم في عمري".

وردت شريهان، على رسالة أيمن بهجت قمر، قائلة: "طب وأنا أقول إيه في جميل والدك ووالدي بهجت قمر؟ .. الله يسامحك يا أجدع وأبدع وأصدق أيمن بهجت قمر.. بحبك وبحترمك وفخورة بيك يا أيمن، وراسي مرفوعة بيك لسابع سماء".

يذكر أن، أيمن بهجت قمر يشارك في ألبوم عمرو دياب الجديد"يا أنا يا لأ"، بأغنية "طبل" وهي من ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس.