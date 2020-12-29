31 ديسمبر..حفل غنائي لـ محمد حماقي على "تيك توك"

أعلن الفنان محمد حماقي، عن أحدث حفلاته الغنائية "أون لاين"، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، والتي ستذاع عبر تطبيق صانع الفيديوهات الشهير "تيك توك".

نشر حماقي برومو دعائي للحفل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بالإضافة إلى حسابه الرسمي على "تيك توك"، على أن يكون موعد الحفل يوم الخميس 31 ديسمبر حصرياً عبر "تيك توك".

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يعتبر الحفل هو ثاني الأنشطة الاحتفالية لحماقي خلال الاحتفالات

برأس السنة، حيث أحيا الأسبوع الماضي حفل جماهيري في إحدى المناطق التبرفيهية الشهيرة في دبي، وشهد الحفل تفاعل جماهيري كبير بالرغم من قلة عدد الحضور تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا والتباعد الاجتماعي، وقدم حماقي وصلته الغنائية على مدار الساعة ونصف تقريباً.

استقبل حماقي جمهوره في الحفل على أنغام "نفسي أبقى جنبه"، وبعدها قدم مجموعة غنائية مميزة لحضور الحفل، أبرزها "ياستار، أجمل يوم، حاجة مستخبية، أحلى حاجة

فيكِ ايه، ما بلاش، واحدة واحدة".

تميز الحفل بالالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الحضور، والحرص على قياس درجة الحرارة لجمهور الحفل قبل دخولهم للمسرح.

ويعتبر هو الحفل الجماهيري الأول لحماقي في ظل كورونا، بعد آخر حفلاته الغنائية التي أحياها في السعودية،

خلال سبتمبر الماضي، في مدينة جدة، وتم إلغاء الحضور الجماهيري بها تطبيقا للإجراءات الوقائية ضد كورونا، ونّقلت مباشرة عبر إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة.

يذكر ان آخر الإصدارات الغنائية لحماقي كانت من خلال أغنية "هو ده حبيبي"، التي طرحها خلال أغطسطس الماضي، وسجلت أكثر من 8 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألأحان:عمرو مصطفى، توزيع:ريهاب.

شاهد برومو الحفل من هنا