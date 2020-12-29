شكرا لقرائتكم خبر عن مالطا تشارك لأول مرة بفيلم Luzzu في المسابقة الرسمية لمهرجان Sundance والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مهرجان Sundance السينمائي عرض فيلم Luzzu من إخراج أليكس كاميليري، وهو أول فيلم روائي من مالطا يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان Sundance السينمائي، والذي ينطلق في الفترة من 28 يناير إلى 3 فبراير 2021، الفيلم بطولة صيادين حقيقيين وتم إنتاجه من قبل ريبيكا أناستاسي، وتم إنتاجه بدعم من صندوق مالطا للأفلام والحوافز المالية المقدمة من لجنة مالطا للأفلام وحكومة مالطا.

Luzzu هو أول فيلم روائي طويل لكاميليري، وقد طوره على مدى ثلاث سنوات من خلال البحث المتعمق والبروفات وهو الفيلم الذي يلقي نظرة على عالم الصيد التقليدي في مالطا، وتم تصوير Luzzu في عام 2019 .

وصف مهرجان Sundance الفيلم بأنه "صورة مؤثرة وإنسانية لأسلوب حياة خارق" مع نهج كاميليري الواقعي الجديد.

وكانت قد كشفت مديرة مهرجان صندانس Sundance، تابيثا جاكسون، عن الشكل الذي سيبدو عليه مهرجان 2021 في ظل جائحة COVID-19 المستمرة، والمقرر إقامته في يناير 2021، حيث قالت إن الكثيرين غير قادرين على السفر.

ومن خلال توسيع قائمة Sundance إلى مجتمعات مختلفة، يجرى المهرجان حاليًا محادثات مع دور السينما من لوس أنجلوس إلى لويزفيل، من نيويورك إلى ناشفيل ، من أوستن إلى أتلانتا ، من ديترويت إلى دنفر ، من مينيابوليس إلى مكسيكو سيتي.