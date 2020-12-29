شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى: فيلم "نقطة تلاقى" هو أقرب الأعمال إلى قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ريم مصطفى، إن فيلم نقطة تلاقى من أهم وأقرب الأعمال إلى قلبى، فعندما قدمته كإنسانة، ورأيت أننى بذلك سأكون تركت ورائى عملا أفتخر به، وأهلى يفتخرون به، وطيلة الوقت نعرف أن لدينا حضارة كبيرة، ولكنى لأول مرة أكتشفها بنفسى، وعلى الرغم من بذلى فيه مجهودا كبيرا إلا أننى استمتعت للغاية، فكل كلمة فى الفيلم كنت أحسها.

وأضافت الفنانة ريم مصطفى، أثناء استضافتها فى برنامج صاحبة السعادة، الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC، بعد فيلم نقطة تلاقى قدمت فيلم ولاد رزق كضيفة شرف، وكنت متحمسة له جدا؛ لأن الفيلم بطولة عمالقة، وقلت فى أحد اللقاءات أننى أتمنى تقديم عمل تاريخى، وأن يمضى كثيرا، والآن أشارك فى فيلم أهل الكهف ومسلسل أحمس، وهما عملان تاريخيان أحببتهما بشدة، وكل دور فيه مختلف.

وفى سياق آخر بدأت الفنانة ريم مصطفى تصوير مشاهدها فى فيلم "أهل الكهف" مع المخرج عمرو عرفة، بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث التحقت بأسرة العمل مؤخرا الذى يضم عددا كبيرا من الفنانين، على رأسهم غادة عادل وخالد النبوى ومحمد ممدوح "تايسون" وفتحى عبد الوهاب ومحمد فراج وأحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف أيمن بهجت قمر.

كما تواصل ريم تحضيرات دورها فى مسلسل "الملك" المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، ويتناول شخصية أحمس طارد الهكسوس، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تجسد فى العمل شخصية أمنريدس ملكة الهكسوس، ومن المقرر بدء تصوير العمل خلال الأسبوعين المقبلين.

وتنتظر ريم مصطفى طرح فيلم "العنكبوت" الذى انتهت من تصويره مطلع العام الجارى، وتشارك فى بطولته مع أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى، وتأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وعُرض لها مؤخرا مسلسل "شديد الخطورة" على منصة watch it الرقمية، وشارك فى بطولته أحمد العوضى ورياض الخولى، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على.