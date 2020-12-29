شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "ريما" يبعد محمد ثروت عن أدوار الكوميديا للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة في مشواره الفني يبتعد الفنان محمد ثروت عن تقديم الكوميديا في فيلم "ريما" الذى يعرض حاليًا في السينمات ويشارك في بطولته كل من الفنانة مايا نصرى والطفلة ريم عبدالقادر وإيهاب فهمى وفراس سعيد ومن إخراج معتز حسام، ويجسد محمد ثروت من خلال الفيلم شخصية مركبة لها أبعاد نفسية من خلال دور يميل لنوعية الشر.

فيلم "ريما" من بطولة محمد ثروت ومايا نصري والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، بالإضافة إلى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.

وتدور أحداث الفيلم حول طفلة تُدعى "ريما" ورثت عن والدها أشياء روحانية، تقرأ الغيب فى كل الظروف، لكن كل الناس تتعامل ‏معاها أنها تحت إمرة الشيطان، تضطرها الظروف للهرب من أهلها، وتذهب لأكثر من عائلة لتربيتها، ومع مرور الأحداث الكل يدب ‏فى قلبه الخوف منها، ثم تهرب، حتى تستقر عند رجل أعمال وزوجته، منعتهم الحياة من الإنجاب، وكانت حياتهم صعبة، وتعرضوا ‏لأزمات كبيرة؛ بسبب محاربة الناس لهم، إلا أن تتدخل "ريما" لإنقاذهم، وتتوالى الأحداث.