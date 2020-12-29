شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى: بحب أسمع نصايح إخواتى البنات لأنهم مرايتى الحقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ريم مصطفى، أثناء استضافتها مع شقيقاتها فى برنامج صاحبة السعادة التى تقدمه إسعاد يونس، ويذاع على قناة DMC، لدينا جميعا خيال واسع، وعندما نقوم بعمل مصيبة فى البيت أقوم بتأليف قصة لا يستطيع أحد اكتشافها، وكانت آمنة أختى كوميدية، فعندما تكذب تقوم برفع صوتها، فيعرف الجميع أنها تكذب، أما لينا كانت ثقيلة عندما تكذب، فعندما تقوم بمصيبة لا أحد يصدق أنها قامت بذلك.

وأضافت فاطمة مصطفى، أخت الفنانة ريم مصطفى، أثناء استضافتها فى نفس اللقاء، عندما كنا صغارا كانت إخواتى دائما يقولون لى أنهم وجدونى أمام باب مسجد ملفوفة فى بطانية حمراء، ولأنى كنت آخر العنقود كنت أصدق ما يقولون وأكثر الأشياء التى أخاف منها أن أنام فى المنزل بمفردى، على الرغم من أننى متزوجة منذ 9 سنوات.

وعن أكثر الكوارث التى فعلتها ريم قالت: وأنا فى سن 16 سنة كانت أمى فى العمرة، وكانت قبل سفرها قد اشترت سيارة جديدة فقررت أن أسوقها وكنت حينها لا أملك رخصة قيادة وقمت بعمل حادثة كبيرة، ولكن قمنا بتصليح العربية فى الحرفيين، ولم تعرف أمى شىء، وأكدت ريم أنها تحب الاستماع لنصائح إخوتها البنات لأنهم المرآة الحقيقية.

وفى سياق آخر بدأت الفنانة ريم مصطفى تصوير مشاهدها فى فيلم "أهل الكهف" مع المخرج عمرو عرفة، بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث التحقت بأسرة العمل مؤخرا الذى يضم عددا كبيرا من الفنانين، على رأسهم غادة عادل وخالد النبوى ومحمد ممدوح "تايسون" وفتحى عبد الوهاب ومحمد فراج وأحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف أيمن بهجت قمر.

كما تواصل ريم تحضيرات دورها فى مسلسل "الملك" المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، ويتناول شخصية أحمس طارد الهكسوس، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تجسد فى العمل شخصية أمنريدس ملكة الهكسوس، ومن المقرر بدء تصوير العمل خلال الأسبوعين المقبلين.

وتنتظر ريم مصطفى طرح فيلم "العنكبوت" الذى انتهت من تصويره مطلع العام الجارى، وتشارك فى بطولته مع أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى، وتأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وعُرض لها مؤخرا مسلسل "شديد الخطورة" على منصة watch it الرقمية، وشارك فى بطولته أحمد العوضى ورياض الخولى، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على.