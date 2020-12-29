شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تروج لفيلمها "حظر تجول" قبل طرحه: "باقى من الزمن يومين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة إلهام شاهين على الترويج لفيلمها "حظر تجول" من خلال حسابها الرسمى على موقع انستجرام، حين نشرت صورة من الفيلم، وكتبت: "باقى يومين فى جميع دور العرض"، وذلك بعدما حقق الفيلم ردود فعل إيجابية للغاية مؤخراً حينما تم عرضه ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأخيرة.



الهام شاهين تروج ل حظر تجول

وفي وقت سابق، عرض فيلم "حظر تجول" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة، وذلك فى عرضه العالمى الأول، حيث رفع العرض شعار "كامل العدد"، نظرا للإقبال الكبير على مشاهدة الفيلم، وشهد العمل حضور صناعه المخرج أمير رمسيس وإلهام شاهين وأحمد مجدى وصفى الدين محمود. كما شهد الفيلم حضور عدد من النجوم منهم هانى رمزى، بشرى، كارول سماحة، صبرى فواز، سيد رجب، المخرجة هالة خليل، المطربة لينا شماميان، الإعلامية بوسى شلبى، جمال العدل، تامر حبيب، شريف رمزى، سارة الطباخ، عمرو منسى.

والفيلم يشارك فى المسابقة الدولية، وتدور أحداثه فى إحدى ليالى خريف 2013 خلال فترة حظر التجول فى مصر، حول (فاتن) التى تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضى والعفو عنها، وليس فى ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، فى مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة فى صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذى يميل لها تدريجيا.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كلا من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدى، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثى، بمشاركة الفنان الفلسطينى كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيرى بشارة، والفنان أحمد حاتم.