ريم مصطفى: بحب الأكل جدا وباكل حمام محشي قبل ما أنام وبفطر مكرونة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة ريم مصطفى، مساء الاثنين، إنها تحب الأكل للغاية، وهو ما يؤثر على وزنها في بعض الأحيان، ولكنها تحافظ على رشاقتها بسبب ممارسة الرياضة بشكل دائم.

أضافت مصطفى، خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" عبر فضائية dmc، "أنا بحب الأكل الحلو جدا، مش أي أكل، ومش بحب الرمرمة، وعادي جدا أكل حمام محشي قبل ما أنام وأفطر مكرونة، أنا لسه عاملة كده امبارح".

تابعت "ريم": "أنا الحمد لله جسمي بيحرق الدهون كويس، وبحمد ربنا على كده لأن ده لو مش عندي كان زماني في حتة تانية خالص".

وأوضحت أن وزنها زاد للغاية في فترة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا، متابعة: "أنا مليش في الحلويات خالص، إلا صينية الكنافة، أول ما بشوفها بضعف قدامها".

آخر أعمال ريم مصطفى مسلسل "شديد الخطورة"، ‏الذى عُرض مؤخرا على منصة watch it، وشارك في بطولته أحمد العوضي، رياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، حسني شتا، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.