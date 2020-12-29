شريهان توجه رسالة لعمرو عرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة شريهان على توجيه رسالة للمخرج عمرو عرفة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وكتبت شريهان: "لما يكون المبدع بجد مبدع، وعنده رؤية ويمتلك أداواته جيداً.. بتفرج الآن على فيلم (السفارة في العمارة) على قناة روتانا سينما، ومقدرتش أمنع نفسي من إني أكتب كلمة حق في قلبي لك .. فنك السهل الممتنع .. يُشرف .. عملة صعبة .. ربنا يحميك .. إبداع عمرو عرفة".

ورد المخرج عمرو عرفة، على تدوينة شريهان: " لما يكون الكلام الحلو ده جاي من فنانة راقية زي شريهان، يبقى حصل لي الشرف والفرحة مش سيعاني.. كل الشكر".

فيلم"السفارة في العمارة" تم عرضه عام 2005 ، وهو من تأليف يوسف معاطي وإخراج عمرو عرفة، وبطولة: عادل إمام وداليا البحيري وخالد سرحان وأحمد راتب ولطفي لبيب وعزت أبو عوف وخالد زكي وميسرة ومحمد أبو داود ونرمين ماهر ومصطفى هريدي.

وتدور أحداث الفليم حول المهندس (شريف خيري) الذي يعمل بإحدى شركات البترول بدبي، ويضطر إلى العودة لمصر بعد غياب عشرين عامًا، ليفاجأ بأن السفارة الإسرائيلية بجانب شقته ويحاول جاهدًا بيع الشقة في البداية، إلا أن فشله يجعله يتعامل مع الأمر بطرق مختلفة.

