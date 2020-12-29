المدير التنفيذي لـ”روتانا” في مصر يحتفي بنجاح “خليك فولاذي” لـ تامر حسني

متابعة بتجـــــــــرد: بعد النجاح الكبير لألبوم “خليك فولاذي”، أعرب سعيد إمام، المدير التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بالقاهرة، عن سعادته بالتعامل مع النجم المصري تامر حسني.

وفي منشور عبر حسابه في موقع “فيسبوك”، أبدى سعيد إمام فخره بالتعامل مع تامر حسني وكتب: “تامر حسني مشوار طويل مشينا، اخ وصديق وكان بينا مواقف كتير بنقوي بعض احنا الاتنين، انت محترم ولو كان نسبه كبيرة من الفنانين زيك يمكن كان حال الحياة الفنيه في مصر احسن بكتير”.

وأضاف: “من خلال عملي كمدير لشركه روتانا علي مدار ٢٠ سنه تعاملت فيها مع كل فنانين الوطن العربي، انت من الناس الي تتعد علي صوابع كف الايد الواحد الي لقيتهم محترمين وجواهم زي براهم ومنزلتش اسم البلد في يوم عشان خاطر فلوس ولا قصور صاحب صحبك ويتمر فيك المعروف ربنا يزيدك وتفضل ناجح علي طول اخوك سعيد امام”.

وكان تامر حسني قد أطلق في الأيام الماضية بالتعاون مع شركة “روتانا” 10 أغنيات من ألبوم “خليك فولاذي”، وهي “ما بطلناش إحساس”، و“فجأة افترقنا”، و“بألف سلامة”، و“قولني كلام”، و“كرهتني في الحب”، و“نفس النهاية”، و“في جمال كده”، و“طمعتيني”، و“قد الفراق” بالإضافة إلى أغنية “إختراع” التي شاركه فيها محمود العسيلي على طريقة الديو، وحققت جميعها نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا على موقع “يوتيوب”.

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