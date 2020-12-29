شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يغادر موقع تصوير أحدث أفلامه للاحتفال مع صديقته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن علاقة الحب الذى يعيشها ليوناردو دى كابريو مع صديقته كاميلا مورونى فى تطور مستمر للأفضل، حيث أكد تقرير نشره موقع laineygossip أن الممثل الشهير حرص على الاحتفاء بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على علاقته مع صديقته الصغيرة، حينما غادر موقع تصوير فيلمه الجديد لمدة يوم وسافر إلى لوس أنجلوس للاحتفال مع كاميلا بتلك المناسبة ونشر الموقع أكثر من صورة لهما معا.



ليوناردو وصديقته

على صعيد آخر يحاول النجمان ليوناردو دى كابريو وجينيفر لورانس، مسابقة الزمن أثناء تصوير فيلمهما القادم Don't Look Up، والذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى، وقد ظهر الثنائى معاً فى أحدث صور لهما من كواليس الفيلم عبر تقرير نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، أثناء تواجدهما على متن حاملة طائرات، وذلك خلال استعدادهما لتصوير مشهد على سفينة حربية بحرية ضخمة.



ليوناردو وصديقته كاميلا

وشهدت كواليس فيلم Don't Look Up، الذى يقوم ببطولته النجمان ليوناردو دى كابريو وجينيفر لورانس تشديد كبير من جانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث كشف موقع بيبول خلال تقرير أخير عن عدة صور جديدة من كواليس الفيلم.

وأظهرت الصور ارتداء الجميع للكمامة والفيس شيلد، حيث حرص كافة فريق العمل على الالتزام بكل سبل الوقاية من فيروس كورونا، خوفاً من إصابة أى شخص بالفيروس.

من ناحية أخرى، بدأ ليوناردو تحضيرات فيلمه Killers Of The Flower Moon، للمخرج مارتن سكورسيزى، حيث كشف موقع ديلى ميل عن خلاف وجدال بين بطل الفيلم ليوناردو دى كابريو وكاتب السيناريو إريك روث، وذلك بسبب تكيف الرواية بما يتناسب مع الفيلم.