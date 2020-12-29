شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تتعرض لوعكة صحية: عندى القولون وارتجاع فى المرىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت الفنانة رانيا محمود ياسين إلى وعكة صحية مؤخر، كاشفة أنها مريضة بالقولون وارتجاع فى المريء، حيث كتبت عبر حسابها الرسمى على انستجرام قائلة :"أسبوع التكريمات كان أسبوع مميز وأكيد أسعدنا بس كان مؤلم للغاية يمكن من ساعتها وأنا عيانة من القولون وارتجاع فى المريء.. ادعولى يارب ابقى كويسة.. رحم الله أبى الغالى وأسكنه فسيح جناته".



رانيا محمود ياسين عبر انستجرام

ونفت الفنانة رانيا محمود ياسين، فى وقت سابق، الأخبار التى ترددت عن إصابة والدتها الفنانة القديرة شهيرة بفيروس كورونا قائلة فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة ووالدتى بخير لا تعانى من أى أعراض كورونا وتتمتع بصحة جيدة.

وفى وقت سابق، حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين، على توجيه الشكر لوزارة الثقافة والدكتورة إيناس عبد الدايم، بعد تكريم والدها الفنان الراحل محمود ياسين فى المسرح القومى مؤخرا، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، تظهر من خلالها وهى تتسلم الجائزة على المسرح.

وكتبت رانيا محمود ياسين فى تعليقها على الصور: "تكريم أبى الغالى فى المسرح القومى اليوم شكرًا جزيلاً لوزارة الثقافه شكرًا جزيلاً لوزيرة الثقافة السيدة إيناس عبد الدايم وشكرًا لإدارة المسرح القومى بقيادة الفنان إيهاب فهمى وشكرًا للبيت الفنى المسرح بقيادة الإسماعيل مختار".

الفنانة رانيا محمود ياسين