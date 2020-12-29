شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى: زورت توقيع بابا فى الشهادة عشان كانت درجتى صفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ريم مصطفى، أثناء استضافتها مع شقيقاتها ببرنامج صاحبة السعادة، الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع على قناة DMC: نحن خمس بنات كنا منذ الصغر مثل العصابة، وأختى آمنة هى الأقرب لى، فبينى وبينها ما يقرب من 11 شهرا فقط، وفى طفولتى كنت شقية جدا، وكنت دائما أُعاقَب بالضرب، وأتذكر أننا كنا ننام فى نفس الحجرة.

وأضافت ريم: من كثرة المشاكل التى كنت أقوم بها فى المدرسة كانت والدتى أثناء زيارتها للمدرسة تختبئ حتى لا يراها أحد ويشكى من شقاوتى، وفى إحدى المرات قمت بتزوير توقيع أبى على الشهادة لأن درجتى كانت صفر.

وفى سياق آخر بدأت الفنانة ريم مصطفى تصوير مشاهدها فى فيلم "أهل الكهف" مع المخرج عمرو عرفة، بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث التحقت بأسرة العمل مؤخرا الذى يضم عددا كبيرا من الفنانين، على رأسهم غادة عادل وخالد النبوى ومحمد ممدوح "تايسون" وفتحى عبد الوهاب ومحمد فراج وأحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف أيمن بهجت قمر.

كما تواصل ريم تحضيرات دورها فى مسلسل "الملك" المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، ويتناول شخصية أحمس طارد الهكسوس، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تجسد فى العمل شخصية أمنريدس ملكة الهكسوس، ومن المقرر بدء تصوير العمل خلال الأسبوعين المقبلين.

وتنتظر ريم مصطفى طرح فيلم "العنكبوت" الذى انتهت من تصويره مطلع العام الجارى، وتشارك فى بطولته مع أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى، وتأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وعُرض لها مؤخرا مسلسل "شديد الخطورة" على منصة watch it الرقمية، وشارك فى بطولته أحمد العوضى ورياض الخولى، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على.