شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تحتفل بعيد ميلاد أشرف زكى بصور من ذكرياتهما: كل سنة وأنت حبيب العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة روجينا على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد زوجها الفنان أشرف زكى الذى يتزامن مع اليوم، وذلك من خلال حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، حيث نشرت أكثر من صورة لهما تتضمن مراحل حياتهما بدأتها بصورة من حفل الزفاف.



عائلة اشرف زكى

وكتبت رسالة له قال فيها: "كل سنة وانت بصحة وسعادة يا عمرى كل سنة وانت حبيب العمر رفيق الرحلة السند الأمان كبير العائلة أبو البنات، كل سنة وأنت حبيبى، كل سنة وأنت دايما فى قلب، كل سنة وأنت حبيبى".



اشرف زكى وروجينا

من ناحية أخرى سبق وعلق أشرف زكى فى وقت سابق على إصابات الفنانين بكورونا، قائلاً إن الإصابات داخل الوسط الفنى لم تكن نتيجة تصوير مسلسلات وخاطبنا كل الشركات باستخدام كل الإجراءات الاحترازية، ومن الواضح إن الموجة قوية جدا، ويتم الاتصال بأى عضو تحدث له إصابة، ونرى ما يمكننا تقديمه.



اشرف زكى وروجينا من حفل الزفاف

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضر المواطن مع الإعلامى سيد على المذاع على قناة الحدث اليوم: الدراسة النظرية الآن يتم تقديمها أون لاين بينما العملية يتم تنظيمها بأعداد أقل، وأغلب الفنانين حالتهم مستقرة، ونشكر الجمهور العظيم ونطمئنهم، غدًا لدينا مجلس إدارة، وسنتأكد ماذا حدث فى تصريحات رانيا يوسف، وأنا ليس لدى حساب على فيس بوك، وسيكون هناك رد على كل الكلام.

كما تعاقدت النجمة روجينا على أول بطولة درامية لها فى مسلسل "بنت السلطان" من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، ويشاركها البطولة النجم باسم سمرة والفنان أحمد مجدى، وروّجت روجينا للمسلسل عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت روجينا: "مسلسل بنت السلطان رمضان 2021 باسم سمرة أحمد مجدى تأليف أيمن سلامة إخراج أحمد شفيق بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح".