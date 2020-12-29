شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى: وجبتى قد وجبة الرجالة وباكل دقية محشى لوحدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت الفنانة إسعاد يونس من الفنانة ريم مصطفى، أثناء استضافتها لها فى برنامج صاحبة السعادة، الذى يذاع على قناة DMC، أن تختبرها فى الطبخ، فقامت ريم بعمل محشى وملوخية وقيّمتها إسعاد يونس بأنها "ست بيت شاطرة".

وكشفت ريم مصطفى أنها تحب الأكل جدا، وأن وجبتها مثل وجبة الرجال، وتستطيع أن تأكل "دقية" محشى بمفردها، كما أنها تجيد الكثير من الطبخ، مثل الفخدة والسى فود والبامية، كما أنها تستطيع اختراع بعض الوجبات.

وفى سياق آخر بدأت الفنانة ريم مصطفى تصوير مشاهدها فى فيلم "أهل الكهف" مع المخرج عمرو عرفة، بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث التحقت بأسرة العمل مؤخرا الذى يضم عددا كبيرا من الفنانين، على رأسهم غادة عادل وخالد النبوى ومحمد ممدوح "تايسون" وفتحى عبد الوهاب ومحمد فراج وأحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف أيمن بهجت قمر.

كما تواصل ريم تحضيرات دورها فى مسلسل "الملك" المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، ويتناول شخصية أحمس طارد الهكسوس، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تجسد فى العمل شخصية أمنريدس ملكة الهكسوس، ومن المقرر بدء تصوير العمل خلال الأسبوعين المقبلين.

وتنتظر ريم مصطفى طرح فيلم "العنكبوت" الذى انتهت من تصويره مطلع العام الجارى، وتشارك فى بطولته مع أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى، وتأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وعُرض لها مؤخرا مسلسل "شديد الخطورة" على منصة watch it الرقمية، وشارك فى بطولته أحمد العوضى ورياض الخولى، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على.