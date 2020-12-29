محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان حكيم، عن زيارته مؤخرًا للفنان أحمد عدوية داخل منزله، للإطمئنان على صحته.

ونشر حكيم، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أستاذي اللي لسه بتعلم منه لحد النهاردة.. اتشرفت بوجودي معاه واطمنت عليه، وهيفضل عدوية قيمة وقامة كبيرة في الفن الشعبي، وأنا كنت قاعد جنبه باخد الدرس .. ربنا يديك الصحة ويطول لنا في عمرك يا أحسن فنان في الدنيا".

يذكر أن آخر أعمال حكيم، أغنية "أخبار الطقس" التي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات صلاح مندي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع موسيقي زيزو فاروق. كما طرح قبلها أغنية "صحاب أونطة" وهي من كلمات وألحان محمد الفنان وتوزيع ديزل.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| حكيم يزور عدوية في منزله: "هيفضل قيمة وقامة في الفن الشعبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.