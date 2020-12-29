بسبب أصالة.. تفاصيل الحكم على طارق العريان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد نزاع قضائي استمر 3 سنوات بسبب ألبوم "مهتمة بالتفاصيل" للفنانة أصالة، أصدرت المحكمة الإقتصادية برئاسة المستشار عمرو المليجي، حكما بإلزام المنتج والمخرج طارق العريان بسداد مبلغ مليون و500 ألف جنيها لشركة "قنوات"، بسبب عدم إخلاله ببنود التعاقد على تسليمها الألبوم.

نزيه مسعود "المستشار القانوني لشركة قنوات" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "القضية كانت تحمل رقم 175 لسنة 2018 إقتصادي، وتم الحكم فيها بسبب عدم التزام المنتج والمخرج طارق العريان بالتعاقد على تسليم أغاني الألبوم، رغم تقاضيه مبالغ مالية من الشركة".

وأضاف: "القضية كانت لها شقان الأول جنائي، وحصل به المخرج على البراءة، والثاني يخص المحكمة الإقتصادية وصدر به الحكم بإلزامه بدفع مليون و500 ألف جنيه".

وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت مؤخرا عن غضبها من ظهور زوجها السابق طارق العريان بصحبة عارصة الآزياء نيكول سعفان في إحدى السهرات، قبل ان يكشف محاميها محمد فهمي خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج، ان الطلاق تم رسميا بين المخرج والمطربة منذ 10 أيام.

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