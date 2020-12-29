إليسا أنيقة وريم البارودي تستعد للكريسماس.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مايا دياب

ظهرت الفنانة مايا دياب، بإطلالة أنيقة ، في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في عالم موازي".

هاجر الشرنوبي

حرصت الفنانة هاجر الشرنوبي، على إلتقاط صورة تذكارية لها بجانب بوستر الفنانة الراحلة سعاد حسني، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ميار الغيطي

نشرت الفنانة ميار الغيطي، صورة لها وسط البحر، وهي تقود لانش، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الرقص الرسمي مع الأمواج، وتحرك مع البحر.. دع إيقاع الماء يحرر روحك".

نوال الزغبي

شاركت الفنانة نوال الزغبي، جمهورها أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أتمنى لكم جميعًا السلام والكثير من الحب".

نور اللبنانية

نشرت الفنانة نور اللبنانية، أحدث إطلالة لها بالأسود، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحب كل الألوان الممزوجة معًا .. أسود".

إليسا

خطفت الفنانة إليسا، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

دنيا بطمة

كشفت الفنانة دنيا بطمة، عن رشاقتها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت:"أتمنى لك يومًا سعيدًا".

ريم البارودي

احتفلت الفنانة ريم البارودي، بالكريسماس مع أسرتها في المنزل، ونشرت صورة عبر حسابها على إنستجرام،وعلقت: "السعادة والحب والفرح في منزلنا".

فيفي عبده

ظهرت الفنانة فيفي عبده، أمام البحر، في إطلالة طرحتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "‏من مصر أم الدنيا بحبكم أوي".

ديانا كرزون

الفنانة ديانا كرزون، ظهرت بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الخصوصية قوة، فالناس لا يمكن أن يفسدوا شيئاً لا يعرفونه".